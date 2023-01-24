توقعات بهبوب رياح نشطة وسقوط أمطار على مناطق غرب ليبيا نهاية الأسبوع

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ذكر، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن من المتوقع حدوث تقلبات جوية على مناطق شمال غرب ليبيا، بداية من يوم الخميس القادم.

وقال المركز، إن هذه التقلبات ستكون مصحوبة برياح نشطة مع انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة وتشمل الشمال الشرقي يوم الجمعة.

وأشار إلى أن الأجواء لاتزال باردة نسبيا على مناطق الشمال الغربي وغدامس والحمادة. وقال إن السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الغربي خاصة على الساحل الممتد من طرابلس حتى مصراتة ويتخللها سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

وأضاف، أن درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي تتراوح ما بين 15 إلى 17 ولا تتجاوز 12 مئوية على مناطق الجبل الغربي.

وذكر، أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعا هذا اليوم على مناطق الخليج والشرق والجنوب، حيث تكون ما بين 20 إلى 25 مئوية.