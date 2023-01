بوراس: الدول ” العربية ” الفاشلة تحاول التقليل من شأن ليبيا

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس إن المحاولة الجبانة من بعض الدول العربية الفاشلة للتقليل من شأن الدولة اللييية وأهميتها لا تنال من قيمة ليبيا التاريخية والسياسية والجغرافية والاقتصادية والأمنية بين دول العالم، وإنما هي دليل واضح عن حقد دفين وكراهية وسوء نية مبيت وخوف من رجوع ليبيا للمشهد.

بوراس اعتبرت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ما حدث لن يزيد الليبيين الذين لديهم انتماء لبلدهم إلا إصرارًا على مواجهة كل التحديات التي تعيق استقرار البلاد.

وتابعت: “واليوم أصبح واضحًا من وراء تعميق الأزمة واستمرار المراحل الانتقالية واخفاق الحكومات الليبية وتغذية الحروب”.

وأكدت على أن الدبلوماسية الليبية تتعرض لتهديدات وانتهاكات واضحة من بعض دول الجوار وغيرها من الدول الإقليمية المتخاذلة، الدبلوماسية الليبية ليست أشخاصًا بل هي مؤسسة تمثل الدولة الليبية ومحاولة إفشالها هو تعدٍ متعمد على الحقوق الليبية تحت مسمى الجامعة العربية التي لم تقدم سوى الفشل الذريع لشعوب المنطقة.

يشار إلى أن بوراس كانت تشير في حديثها الى تغيب غالبية الدول العربية عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي نظمته حكومة الدبيبة في طرابلس حيث حضر فقط وزراء خارجية كل من تونس والجزائر وسفراء وممثلين عن عدد من الدول.

