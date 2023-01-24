الزريقي: اجتماع طرابلس كان مفيداً لمعرفة موقف الدول العربية من بلادنا

أكد المستشار السابق بالمحكمة العليا الليبية جمعة الزريقي، أن “اجتماع طرابلس كان مفيداً لمعرفة موقف الدول العربية من بلادنا”.

وقال الزريقي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: إن “من فوائد عقد اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس معرفة موقف الدول العربية من بلادنا”.

وتابع؛ “فعند الشدائد يظهر الصديق من العدو وإن كانت السياسة وقحة لا تعرف الصداقة من العداوة، بل مصالح، فلعنة الله على السياسة واللاعبين فيها دولا أو أشخاصا حماك الله يا ليبيا”.

وكان عدد محدود من الدول العربية قد لبى دعوة وزارة خارجية حكومة الدبيبة، لحضور أعمال الاجتماع التشاوري في العاصمة طرابلس، برئاسة وزيرة الخارجية، رئيس مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للدورة 158 نجلاء المنقوش.

وشارك في ذلك الاجتماع وفود كل من “الجزائر، تونس، قطر، فلسطين، سلطنة عمان، السودان، جُزر القمر، إضافة إلى الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.