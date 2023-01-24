النهر الصناعي: إنتاج منظومة الحساونة سهل الجفارة تجاوز مليون ومئتي ألف متر مكعب

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة وصـول الإنتاج اليومــي للمنظومة إلى أكثر من مليون ومئتي ألف متر مكعب يومياً.

وأكد جهاز النهر الصناعي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” ارتفاع الإنتاج اليومي للمنظومة ليصل إلى قرابة (200,000) م3 يومياً بنسبة تجاوزت 20%، والإنتــاج السنــوي بارتفــاع تجــاوز (67,000,000) مليون م3 بنسبة 22% عن العام الماضي 2021 .

وأشار الجهاز إلى أن زيادة الإنتاج جاءت بعد تنفيذ خطط شملت صيانة صمامات التحكم بالتدفق بالشويرف، تنفيذ أعمال استخراج وصيانة وتركيب المضخات الغاطسة بالحقول .

ولفت الجهاز إلى أنه بعد تأمين الحقول والمواقــع على طـول مسارات المنظومة من قبل القوة المشتركة لحماية مشروع النهر الصناعي، تم تنفيذ الجــزء الأول من الخطة في نوفمبر 2021 وتركيب صمامـــات التحكم بالتــدفق بالشويــرف لتتمكن المنظومة من التحكــم فــي نسب فتح الصمامـــات وتـــدفق الميــاه بكميات أكبر، وبالتوازي استمرت فرق التشغيل والصيانة بالحقول في تنفيذ الجزء الأكبـر من الخطة والمتمثل في أعمال الاستخراج وصيانــة وتركيب المضخات الغاطسة للآبار، وقد قاربت نسب الإنجاز فيها الـــــ 110‪% من العمليات المستهدفة للعام 2022 حيث كـان المستهـدف صيانــة وتــركيب وإرســاء عــدد (75) مضخــة غـــاطسة وتم فعلياً تركيب عدد (82) مضخة.