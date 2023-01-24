ختام مؤتمر ليبيا للأمن السيبراني بالدعوة لإنشاء المركز العربي للأمن السيبراني

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أصدر، مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني، عدة توصيات في ختام أعماله أمس الإثنين في بنغازي بشأن التهديدات السيبرانية للأمن القومي.

وأكدت التوصيات على ضرورة إنشاء مركز عربي للأمن السيبراني، وأن الأمن السيبراني ركيزة للأمن القومي، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

وشددت التوصيات على ضرورة بناء غرفة استراتيجية للأمن السيبراني تكون رافدا لإنشاء المركز العربي للأمن السيبراني.

كما أكدت التوصيات على ضرورة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدفاع السيبراني عن المجتمع والمنظومات الوطنية المعلوماتية، إضافة إلى تدشين برامج تدريبية لمجلس الأمن القومي الليبي؛ لبناء القدرات الشبابية في مجال الأمن السيراني.

وشدد المؤتمر على أهمية دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية والدينية لحماية الأطفال والمراهقين والمرأة من المخاطر السيبرانية.

كما شدد على تبني تشريعات وقوانيين للحماية الفكرية عبر الانترنت، وتفعيل قوانين حماية البيانات الشخصية.

ودعا المؤتمر إلى مواجهة تصاعد الابتزاز السيبراني، وبناء استراتيجية وطنية للأمن السيبراني بإشراف مجلس الأمن القومي الليبي على غرار الدول العربية.

ودعا كذلك إلى إعداد خطة استراتيجية للتحول الرقمي لجميع المؤسسات والقطاعات، وإنشاء بنية تحتية للتحولات الرقمية، وفتح مسارات أكاديمية للتخصص النوعي في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بين القطاعين العام والخاص والتعاون مع الجهات الاقليمية والدولية المعنية بأمن الفضاء السيبراني.

وأوصى المؤتمر بدراسة ليبيا الانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية المعنية بالحماية الالكترونية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل الدولية للاستفادة من التجارب والخبرات المختلفة، والاستعانة بالاتفاقيات الدولية المرتبطة بتشريعات الفضاء السيبراني وضمان تناسقها مع نظيراتها الوطنية.