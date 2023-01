ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط على اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري بطرابلس، مشيرًا إلى أن إصرار حكومة عبد الحميد الدبيبة على عقد الاجتماع على الرغم من اعتذار أغلب وزراء الخارجية العرب، هو محاولة لانتزاع شرعية ما.

قزيط قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن اعتذار بعض وزراء الخارجية العرب عن حضور اجتماع طرابلس، جاء بسبب انقسام البلاد في ظلّ حكومتين، إضافة إلى نفوذ بعض الدول في الجامعة العربية.

وأشار إلى أن محاولة انتزاع دعم عربي في غياب دول متنفذة في الجامعة وفاعلة ومؤثرة في المنطقة، لن ينجح، ولذا يُعدّ المؤتمر غير ناجح.

وبيّن أن الحديث عن حكومة جديدة في مارس المقبل أو غيره من الشهور لم يسمع به، ومستبعد لكون التحضيرات والموقف الدولي والإقليمي محتشمة بهذا الخصوص.

أما بخصوص صدام الرئاسي والدبيبة حول المصالحة، رأى أن استغلال ملف المصالحة للمساجلة أو المبارزة هو عملية قصيرة النظر.

وأكد على أن محاولة استخدام ملف المصالحة الوطنية جسر عبور ورافعة لمشاريع الوهم السياسي، يُعدّ خيانة لمشروع المصالحة.

Shares

The post قزيط: الحديث عن حكومة جديدة في مارس المقبل أو غيره من الشهور أمر مستبعد first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية