الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من اليوم الثلاثاء 

طرابلس 24 يناير 2023 ( وال ) – قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الأجواء لا تزال باردة نسبياً على مناطق الشمال الغربي – غدامس والمادة، حيث تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال الغربي خاصة على الساحل الممتد من طرابلس حتى مصراتة، يتخللها سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

و ذكر المركز أن درجات الحرارة تتراوح على مناطق الشمال الغربي مابين ( 15 – 17 )مْ ولا تتجاوز (12)مْ على مناطق الجبل الغربي، بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا هذا اليوم على مناطق الخليج – الشرق والجنوب حيث تكون مابين (20-25)مْ.

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