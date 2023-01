في اليوم الدولي للتعليم.. ليبيا الأقل نسبة في الأمية بين جيرانها

قال مكتب الاتحاد الأوروبي إن ليبيا هي الأقل في نسبة في الأمية مقارنة ببعض دول جوارها.

ودعا المكتب في بيان نشر بمناسبة اليوم الدولي للتعليم إلى ضرورة دعم قطاع التعليم وتطويره في ربوع ليبيا.

وكانت دراسات للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألسكو” قد صنفت ليبيا من الدول الأقل في نسبة الأمية إلى جانب الجزائر والتي سجلت قرابة 9%.

كما أشارت المنظمة إلى أن المنطقة العربية تستحوذ على ما يقرب من 9% من إجمالي من يعانون الأمية على مستوى العالم وفقا لآخر إحصائية.

