الاتحاد الأوروبي يطالب بضرورة دعم قطاع التعليم وتطويره في ليبيا

طالب مكتب الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بضرورة دعم قطاع التعليم وتطويره في ليبيا، وذلك أثناء إحياءه اليوم الدولي للتعليم والموافق 24 يناير من كل عام.

وقال المكتب في بيان له، إن ليبيا هي الأقل في نسبة الأمية مقارنة ببعض دول الجوار، وحض على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى عبر دعم قطاع التعليم وتطويره.

وكما استعرض المكتب بعض جهوده لدعم قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك ليبيا، مثل إطلاقه مبادرة “خريجو الاتحاد الأوروبي” التي تسمح للمستفيدين من مشاريع الاتحاد بالتواصل مع بعضهم بعضا طوال حياتهم.

كما استعرض المكتب إطلاق الاتحاد الأوروبي أول خطة عمل للشباب على الإطلاق في مجال العمل الخارجي، متضمنة مشاريع لتمكين الشباب، مثل مرفق جديد للدعم الفني والالتزام بزيادة تمويل برامج التعليم.

بالإضافة إلى عمل الاتحاد مع الدول الشريكة في الجوار الجنوبي من أجل تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار من خلال برنامج «أفق أوروبا».