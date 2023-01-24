شلبي: نعاني من هجرة الكفاءات الطبية وتراكم ديون العلاج بالخارج

أكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أبو صلاح شلبي، أن ليبيا تعاني “من الفساد وتراكم الديون جراء تضخم فواتير علاج مرضى الأورام بالخارج”.

وقال شلبي في تصريح صحفي، إن “أوضاع المستشفيات متدهورة، ونعاني من هجرة الكفاءات الطبية والعمالة الأجنبية للخارج، بسبب الأوضاع الأمنية والمعيشية التي شهدتها البلاد على مدار العقد الماضي”.

وأردف أن “السياسات الصحية المطبقة بعموم البلاد، لم يجرِ عليها أي تغيير منذ عقود، ولابد من تحديثها”.

وعقب شلبي “هذه المشكلة يمكن التصدي لها، في حال انتزاع دور الوسطاء من شركات تتولى رعاية أوضاع المرضى الليبيين بدول الجوار وغيرها”.

وأشار إلى أنه “بات من الصعب إجراء بعض العمليات الجراحية الصغيرة، ما انعكس على تزايد اللجوء للعلاج بالخارج، سواء على نفقة الدولة أو على نفقة المريض”.

وختم شلبي موضحًا أن “من يُشرفون على القطاع الصحي، لم يفكروا في تطوير آليات مناسبة لما تقدمه الدولة من علاج مجاني لأبنائها”.