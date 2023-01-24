أمن طرابلس: القبض على متهم بقتل عامل وافد في مخبز

أعلنت مديرية أمن طرابلس القبض على شخص متهم بقتل عامل وافد في مخبز بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس أن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس ألقى القبض على المتهم بقتل عامل وافد بمخبز بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أنه بالاستدلال مع المتهم عن سبب فعله أفاد بأن المجني عليه قام بالتحرش بابنة شقيقه.

ولفتت مديرية أمن طرابلس إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة من حيث الاختصاص.