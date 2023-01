الناعم: إقفال أكثر من 53 مصنعًا للمياه بسبب عدم توفر الاشتراطات الصحية

ليبيا – قال المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي الرائد إمحمد الناعم إن الجهاز شكّل لجانًا تفتيشية على مصانع المياه على مستوى البلاد؛ بإشراف نيابة النظام العام.

الناعم أكد في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” إقفال أكثر من 53 مصنعًا للمياه؛ بسبب عدم توفر الاشتراطات الصحية الخاصة بمصانع المياه.

وأشار إلى أن اللجان المشكلة ما زالت مستمرة في عملها لضبط المخالفين.

الناعم نوه إلى أن كافة الإجراءات تتم تحت إشراف نيابة النظام العام.

