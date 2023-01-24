شركة الكهرباء الليبية تعلن صيانة محطة في سبها للمرة الأولى منذ 5 سنوات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، عن إجراء أعمال صيانة واسعة على محطة المنشية جهد 11/66 ك في مدينة سبها، بعد توقف استمر لأكثر من 5 سنوات.

وقالت الشركة في بيان لها، نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن الفنيين المتخصصين التابعين لدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط سبها، أجروا عمليات صيانة واسعة لمحطة المنشية، مما سيحافظ على معدات وأجهزة الشبكة بالمحطة.

وأعلنت الشركة في وقت سابق، إجراء صيانة طارئة علي محول بمحطة القريات الغربية.

وقالت الشركة، إن الأمر يتعلق الأمر بمحول القدرة رقم «2» جهد «11/66 ك.ف»، واطلعت بالأعمال فرقة الصيانة بدائرة صيانة الجهد المتوسط غريان.