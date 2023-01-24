افتتاح أول عيادة قلب للأطفال بمستشفى ابن سينا في سرت

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افتتحت بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، أول عيادة طبية متخصصة لأطفال مرضى القلب، بعد أن تم تجهيزها .

وحضر افتتاح العيادة، مدير إدارة الخدمات الطبية الدكتور عوض عبدالله، ورئيس قسم الأطفال الدكتور مصطفى الفقي ورئيس قسم القلب الدكتور محمد أبوبكر ورئيس قسم العمليات الدكتور عبدالمنعم المبسوط، وعدد من الاختصاصيين والأطباء بقسمي الأطفال والقلب بالمستشفى.

وأكد رئيس قسم عناية القلب بالمستشفى فى تصريح، أن العيادة ستشرع في استقبال الحالات المرضية بإشراف اختصاصية وذلك لرفع المعاناة عن أطفال المدينة من الذهاب إلى مدن أخرى لغرض الكشف والتصوير على القلب وتشخيص الحالة الطبية.