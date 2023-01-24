أبوهيسة يستعرض تعليمات الدبيبة بشأن الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية

عقد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الدبيبة المنتهية، أحمد أبو هيسه اجتماعاً، ضم مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، للاطلاع على سير الأعمال وذلكً من خلال مراجعه تقرير النشاط للعام 2022م.

وقال بيان صادر عن الوزارة “اطلع أبو هيسة خلال الاجتماع على المشاكل والعراقيل التي تواجه الإدارات والمكاتب وسُبل معالجتها”.

وأضاف البيان “استعرض خلال الاجتماع تعليمات رئيس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة، فيما يخص الإفصاح والشفافية لمصروفات الوزارة والجهات التابعة لسنه 2022م المزمع عرضه على منصة حكومتنا بالتنسيق مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسة”.