العبيدي: الحل الحقيقي في تطهير طرابلس من المليشيات أو استبدال العاصمة

أكد الكاتب جبريل العبيدي، أن المليشيات هي عدوة الشعب الليبي، مشيرا إلى أنه سيأتي اليوم الذي سيتخلص فيه ومنها ومحاسبة أفرادها فرداً فرداً.

وقال العبيدي، في مقال له بصحيفة «الشرق الأوسط»: “في طرابلس مفقودٌ الأمن والأمان، وقد تُقتَل بدم بارد لسلب سيارتك أو حتى نهب هاتفك أو محفظة نقودك، جميعها مسببات قتلك بدم بارد، وقد تُخطف ويُطلب افتداؤك بالمال، ولا حُرمة لطفل أو شيخ أو امرأة بل جميعهم أهداف محتملة للخطف والقتل، ناهيك عن القتل على الهوية، سواء لمعتقدك السياسي أو قبيلتك ومنطقتك، فجميعها مبررات للميليشيات متنوعة العقيدة والولاء لإهدار دمك واستباحة مالك وإحراق منزلك أو حتى هدمه”.

وأضاف “ناهيك بالسجون السرّية التي تعتقل فيها المليشيات معارضيها ومن يقف أمام طغيانها في مقابل صمت دولي على سطوة الميليشيات وبطشها، بل وُفِّرت لها الحماية عندما قرَّر الجيش الليبي تطهير العاصمة، فضربت قوات الجيش الليبي بالطيران المسيَّر وصواريخ جاءت من البحر لحماية المليشيات التي تسيطر على العاصمة وتتخذ سكانها دروعاً بشرية”.

وتابع “المليشيات، خصوصاً العقدية المؤدلجة هي صنيعة قوى خارجية، تعمل كأذرع لها في ليبيا وما جاورها بدءاً من ميليشيات الإخوان والمقاتلة التي هي في أصلها «فرع القاعدة الليبي»، إلى تحالف عصابات المجرمين والفارين من سجون الدولة الليبية بعد حراك فبراير 2011، وميليشيات «الثوار» المصطلح الفضفاض الذي لا معيار له ولا ضوابط سوى «التمرد» على القانون، حتى أصبح في ليبيا أكثر من 300 ميليشيا مسلحة خارج الشرعية، رغم ادِّعاء البعض تبعيتها للدولة إمّا تحت وزارت كالداخلية أو العدل أو الدفاع بينما الحقيقة غير ذلك، وأثبتت الحوادث أنَّها خارج سيطرة الحكومة في طرابلس”.

واستطرد “خريطة المليشيات في طرابلس معقَّدة الفهم والتفكيك، خصوصاً صاحبة التركيبة الجهوية، التي تتحدر من مدينة أو قبيلة واحدة مثل «كتيبة ثوار طرابلس» و«لواء الحلبوص» و«لواء المحجوب» و«كتيبة المرسي» وميليشيات «الصواعق» و«القعقاع»، والتي جميعها توظف مصطلح «ثوار» ولا يمكن أن تشكل جيشاً وطنياً، بشكلها ومعتقدها الجهوي أو المؤدلج، ما لم تُحل وتفكك ويعاد تشكيلها بشكل وطني متنوع من جميع القبائل والمناطق، وليس بتركيبة جهوية ولاؤها لأميرها وليس للوطن”.

واستكمل “يبقى السؤال عن مدى قدرة بقاء العاصمة طرابلس رهينة للمليشيات بعد هذه السنوات العشر، التي تعد العشرية السوداء في التاريخ الليبي الحديث؟ فطرابلس تقف على صفيح ساخن، وهذا يهدد السكان، فهي تكتظ بهم، خصوصاً في كل محاولة سيطرة على العاصمة التي تُركت لعشرية كاملة تتحكم في مفاصلها المليشيات متعددة الولاءات والمتقلبة، خصوصاً النفعية، وعملها كبندقية مستأجرة لمن يدفع مسبقاً وبسخاء”.

وواصل “استمرار سيطرة المليشيات على طرابلس في ظل تغاضٍ من الأمم المتحدة وتجاهل دولي، سيشكل خطراً إقليمياً إن لم يكن دولياً، في القريب المنظور، خصوصاً في ظل وجود قوافل من الهجرة غير «الشرعية» وغير القانونية في مقابل ساحل ليبي لا يفصله عن الجنوب الأوروبي سوى بضع مئات من الأميال يمكن قطعها في قوارب صيد صغيرة”.

وأشار إلى أن المليشيات سيطرت على مفاصل العاصمة الليبية طرابلس، واستمرت في ابتزاز الحكومات وتقاسم الوزارات فيما بينها، حتى وصل الأمر إلى تنفذها في القرار الوزاري وسيطرتها عليه، الأمر الذي تجاوز جميع الخطوط وجعل خروج الحكومة من طرابلس لعاصمة منفى بدلاً من بقائها سجينة تحت سلطة أمراء المليشيات الذين أصبحت لهم كوتا في جميع المناصب حتى وصل الأمر للسفراء والملحقين في السفارات.

وشدد على أن الحل الحقيقي لسطوة وسيطرة المليشيات على العاصمة طرابلس هو تطهير العاصمة منها، وإلا ستبقى طرابلس، شعباً وحكومةً، سجينة للميليشيات، أو ستصبح حكومة منفى أو تُستبدل العاصمة مؤقتاً بعيداً عن سطوة الميليشيات.