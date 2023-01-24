الاتحاد الأوروبي: ليبيا الأقل في نسبة الأمية مقارنة بدول الجوار

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أن ليبيا هي الأقل في نسبة الأمية مقارنة ببعض دول الجوار ويجب الحفاظ على هذا المستوى من خلال دعم قطاع التعليم وتطويره.

وبينت بعثة الاتحاد الأوربي أن التعليم هو حق من حقوق الإنسان، وصالح عام ومسؤولية عامة.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليوم الدولي للتعليم، نشارك معكم ما يفعله الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك ليبيا من أجل دعم قطاع التعليم.

من جانبة أكد وزير التعليم موسى المقريف أنه تم إنشاء 15 مؤسسة تعليمية جديدة في 10 بلديات ليبية، وإضافة 178 فصل دراسي في 32 مؤسسة تعليمية في 18 بلدية ليبية.

وبين المقريف في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للتعليم أن شعار الوزارة لهذا العام هو “عام التّحول الرّقمي” وأن الوزارة أثقلت بتركات متراكِمة منذ أزيد من عقد، تمثلت في فائِض في أعداد المعلمين الذي يصحبه عَجز نوعي في بعض التخصصات، واكتظاظ الفصول الدراسية بأعداد متزايدة من الطلاب، دون أن يصحبه في السابق أي جُهود لإنشاء مدرسة تعليمية واحدة.