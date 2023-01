ليبيا- قدم تقرير تحليلي رؤية تحليلية للقاء جمع مؤخرًا رئيس المخابرات التركي “هاكان فيدان” ومحمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس مجلس السيادة السوداني.

التقرير المقتضب الذي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح أن “فيدان” راغب بالتأكد من توافق وجهات النظر بين الخرطوم وأنقرة في ما يتعلق بدعم حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتابع التقرير: إن السودان مدركة لحاجة تركيا إلى دعم تدخلها الرسمي في ليبيا وتسهيل مهامها فيها.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post ميدل إيست مونيتور: القضية الليبية في صميم لقاء جمع مؤخرًا فيدان وحميدتي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية