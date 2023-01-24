السايح يبحث مع وفد ياباني مستجدات العملية الانتخابية

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع وفد ياباني، آخر مستجدات العملية الانتخابية، اليوم الثلاثاء.

وضم الوفد مدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية اليابانية كانسكي ناغاوكا، والسفير الياباني لدى ليبيا ماساكي أماديرا، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

وتناول اللقاء تطوير مختلف مراحل العملية الانتخابية ومستويات الدعم الفني والاستشاري الذي يعزز من جهوزية المفوضية ويهيئ مناخا ملائما لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

وتفقد ناغاوكا والوفد المرافق له بعض مرافق المفوضية للاطلاع على جاهزيتها للاستحقاق القادم، مثمنا جهودها للوصول لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي.