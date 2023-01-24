ليبيا الان

السايح يبحث مع وفد ياباني مستجدات العملية الانتخابية

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع وفد ياباني، آخر مستجدات العملية الانتخابية، اليوم الثلاثاء.

وضم الوفد مدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية اليابانية كانسكي ناغاوكا، والسفير الياباني لدى ليبيا ماساكي أماديرا، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

وتناول اللقاء تطوير مختلف مراحل العملية الانتخابية ومستويات الدعم الفني والاستشاري الذي يعزز من جهوزية المفوضية ويهيئ مناخا ملائما لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

وتفقد ناغاوكا والوفد المرافق له بعض مرافق المفوضية للاطلاع على جاهزيتها للاستحقاق القادم، مثمنا جهودها للوصول لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك