معزب: عقيلة يريد المال والنفوذ ويعتبر بناء ليبيا وهما لن يتحقق

رأى عضو مجلس الدولة، محمد معزب، أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لا يريد انتخابات لأنها تطيح به من عرشه الذي اغتصبه منذ 8 سنوات، بحسب تعبيره.

وقال معزب في تصريحات صحفية: “عقيلة صالح بدد أكثر من 190 مليون دينار خلال العام الماضي على ديوانه، وهو يريد حكومة جديدة تضيف سلطات جديدة لسلطته، ويريد تغيير شاغري المناصب السيادية ليكون المال والرقابة في جيبه، حيث يريد المال والنفوذ أما بناء الدولة الليبية فذلك يعتبره وهمًا كبيرًا لن يتحقق”، على حد قوله.

وأضاف “عقيلة يتملص من التزاماته في العملية السياسية التي نصت على وجوب التوافق بين المجلسين في التشريعات اللازمة للانتخابات والاستفتاءات، ويكرر تسفيهه لمجلس الدولة والمجلس الرئاسي والحكومة، و لجنتا المسار الدستوري توصلتا إلى توافقات مهمة يمكن أن تنتج منها قاعدة دستورية للانتخابات، بعد فشل كل الجهود مع عقيلة لطرح مشروع الدستور على الاستفتاء”، بحسب وصفه.

وتابع “الاستفتاء على مشروع الدستور يتطلب توافقًا بين المجلسين على قانون الاستفتاء، ومجلس الدولة قدّم مشروعًا بذلك عام 2018م، إلا أن عقيلة ضرب به عرض الحائط”، وفقا لحديثه.