ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

24 January, 2023

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ” عماد السايح ” اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023م، مدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية اليابانية ” كانسكي ناغاوكا ” وبصحبة السفير الياباني ” ماساكي أماديرا ” .

بحث اللقاء الذي انعقد بديوان مجلس المفوضية آخر مستجدات العملية الانتخابية ، و تناول تطوير مختلف مراحل العملية الانتخابية ومستويات الدعم الفني والاستشاري الذي يعزز جهوزية المفوضية ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة .

هذا وقام ” ناغاوكا ” والوفد المرافق له بجولة تفقدية لبعض مرافق المفوضية للاطلاع على جهوزية المفوضية للاستحقاق القادم مثمناً الجهود التي تقوم بها المفوضية للوصول لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي.