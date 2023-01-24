ليبيا
السايح يستقبل سفير دولة اليابان لدى ليبيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
24 January, 2023
استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ” عماد السايح ” اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023م، مدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية اليابانية ” كانسكي ناغاوكا ” وبصحبة السفير الياباني ” ماساكي أماديرا ” .
بحث اللقاء الذي انعقد بديوان مجلس المفوضية آخر مستجدات العملية الانتخابية ، و تناول تطوير مختلف مراحل العملية الانتخابية ومستويات الدعم الفني والاستشاري الذي يعزز جهوزية المفوضية ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة .
هذا وقام ” ناغاوكا ” والوفد المرافق له بجولة تفقدية لبعض مرافق المفوضية للاطلاع على جهوزية المفوضية للاستحقاق القادم مثمناً الجهود التي تقوم بها المفوضية للوصول لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي.
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