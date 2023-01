نيوزبوك: إلقاء القبض على ليبي في مالطا لتهديده زوجته بالقتل

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره موقع أخبار “نيوزبوك” المالطي الناطق بالإنجليزية إلقاء القبض على ليبي لقيامه بتهديد زوجته بالقتل في مالطا عبر استخدام سكين.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى تقديم الزوجة بلاغًا عن الحادث، في وقت لم يتمكن فيه محامو الأب لـ7 أطفال البالغ من العمر 42 من استحصال موافقة قضائية بالإفراج عنه بكفالة، بعد اتهامه بوضع السكين على عنق الأم وتهديدها أثناء نزاع منزلي.

وبحسب التقرير، دفع المحامون ببراءة المتهم العامل لحسابه الخاص في مجال الجبس رغم إرهابه لزوجته وتعنيفها وشتمها وتهديدها.

ترجمة المرصد – خاص

