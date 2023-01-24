برلماني ليبي: غياب وزراء العرب عن اجتماع طرابلس إعلان نهاية شرعية حكومة دبيبة

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، على أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، لا تملك من الشرعية لبقائها سوى مساحة ضيقة في طرابلس.

وأشاد الميهوب، في تصريحات صحفية، ما قام به وزراء الخارجية العرب وقرارهم بعدم حضور اجتماع وزارة الخارجية في طرابلس، بدعوة من حكومة دبيبة، مؤكدا أن ذلك هو الموقف الصحيح، بحكم انتهاء شرعية الحكومة الموجودة في طرابلس.

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن عدم حضور مشاركة وزراء الخارجية العرب في الاجتماع التشاوري الذي دعت له المنقوش يحمل رسائل جادة للجانب الليبي.

وأضاف بن شرادة، أن عدم مشاركة وزراء الخارجية العرب في الاجتماع هي رسالة واضحة في ظل الانقسام والنزاع على السلطة، وأنها ربما رأت أن حضورها فيه اصطفاف لطرف على حساب الآخر.