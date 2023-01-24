باشاغا يوجه لتحريك عجلة الرياضة في سرت

اجتمع رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، مع وزير الرياضة عبدالسلام غويلة، ومدير مكتب الرياضة بلدية سرت سعد الودي، وعضو اللجنة التسيرية بالمدينة الرياضية، ومشرف الملاعب عبدالهادي سويطي .

وأطلع سويطي، رئيس الحكومة على التحويرات الهندسية وخطة الصيانة والمقايسة الخاصة بالمدينة الرياضية سرت لتعود لاستقبال المباريات والمناشط الرسمية، كما تحدث مدير مكتب الرياضة سرت عن المشاريع الرياضية الخاصة بالبلدية وكيفية انشائها والمساحات المخصصة لها .

ووجه باشاغا وزير الرياضة للبدء في إجراء الصيانة لملعب الرياضية سرت لاستقبال المباريات الرسمية في أسرع وقت، كما كلف وزير الرياضة بإجراء التدابير اللازمة من أجل وضع باقي المشاريع الرياضية لمدينة سرت في بند المشروعات لوزارة الرياضة وتقديم مقترح كامل لاعتماده.