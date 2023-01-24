قبيلة المحاميد: من زاروا معمر الضاوي وبايعوه لا يمثلوننا

أعلن رئيس مجلس قبيلة المحاميد، محمد امحمد عون، أن وفد القبيلة الذي زار معمر الضاوي، آمر ما يسمى بـ«الكتيبة 55 مشاة»، في منزله بورشفانة، لا يمثل القبيلة.

وقال بيان صادر عن مجلس القبيلة: “من قاموا بتقديم وثيقة عهد ومبايعة وكرموا أشخاص بعينهم، لا يُمثلون قبيلة المحاميد”.

وأضاف البيان “هذه المواقف منبوذة وغير مقبولة، وتُسيء لتاريخ الآباء والأجداد المُشرف، فالمحاميد لم يُبايعوا أي شخص بعينه عبر التاريخ، وبيعتهم كانت للوطن فقط”.

وتابع “على من يشجع ويرعى مثل تلك الأعمال الفردية من قبيلة المحاميد، لأغراض نفعية أو مصلحة وقتية، تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية والاجتماعية أمام بني عمومتهم من خطورة تلك الأعمال والمواقف التي تسيء لتاريخ الآباء والأجداد المشرف لمئات السنين”.