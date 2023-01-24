المنقوش تبحث الاستعدادات لزيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني الاستعدادات اللوجستية لزيارة وفد رفيع المستوى برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ملوني إلى ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة مناقشة الاستعدادات اللوجستية لزيارة وفد رفيع المستوى برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية رفقة وزيري الخارجية والداخلية الإيطالية وعدداً من المسؤولين بالحكومة الإيطالية إلى ليبيا.