المصلح: يجب رفع الدعم عن البنزين للقضاء على السوق الموازي والتهريب

ليبيا – رأى المحلل الاقتصادي بشير المصلح أن مشكلة الجنوب أمنية بالدرجة الأولى، فضلًا عن استمرار ظاهرة التهريب، متسائلًا عن هوية الجهات التي تضخ الوقود في السوق الموازي، ومحملًا جزءًا من المسؤولية للسلطات المحلية التي لا تقوم بدورها في تنسيق إيصال البنزين إلى المواطنين.

المصلح وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” دعا إلى ضرورة رفع الدعم عن البنزين حتى يجري القضاء على السوق الموازي، أو استخدام البطاقات الذكية بدلًا من التهريب والمتاجرة بالسلعة لتحقيق أرباح على حساب المواطن، مذكرًا بأن الأزمة تتكرر بمناطق الجنوب مند عام 2015.

