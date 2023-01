أقرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس إلغاء قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي والقاضي بإحالة أعضاء من بلدي سواني بن آدم إلى التقاعد قبل انتهاء ولايتهم.

وقضت المحكمة بوقف كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة باعتبارها اعتداء على المسار الديمقراطي وفق نص الحكم.

وكان وزير الحكم المحلي قد أحال عضوي المجلس البلدي سواني بن ادم “ميلاد قمام” و”صالح الخنفاس” إلى التقاعد ووقف مرتباتهم على خلفية وصولهم إلى سن التقاعد وإحالتهم إلى الضمان الاجتماعي.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post قرار قضائي بإيقاف قرار “الحكم المحلي” إحالة أعضاء بلدية إلى التقاعد appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار