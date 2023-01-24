قزيط: الدبيبة يحاول انتزاع الشرعية.. واستخدام ملف المصالحة كجسر عبور يعدّ خيانة

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط أن إصرار الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على عقد الاجتماع على الرغم من اعتذار أغلب وزراء الخارجية العرب، هو محاولة لانتزاع شرعية ما.

وأضاف قدي في تصريحات صحفية أن اعتذار بعض وزراء الخارجية العرب عن حضور اجتماع طرابلس، جاء بسبب انقسام البلاد في ظلّ حكومتين، إضافة إلى نفوذ بعض الدول في الجامعة العربية، مشيرًا إلى أن محاولات الدبيبة بانتزاع دعم عربي في غياب دول متنفذة في الجامعة وفاعلة ومؤثرة في المنطقة، لن ينجح.

وأكمل عضو مجلس الدولة تصريحاته قائلًا: “الحديث عن حكومة جديدة في مارس المقبل أو غيره من الشهور لم نسمع به، واستبعده لكون التحضيرات والموقف الدولي والإقليمي محتشمة بهذا الخصوص“. مشيرًا إلى أن محاولات استخدام ملف المصالحة الوطنية كجسر عبور ورافعة لمشاريع الوهم السياسي، يُعدّ بحد ذاته خيانة لمشروع المصالحة.