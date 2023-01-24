البرلمان يبحث مع لجنة العقوبات الأممية العراقيل التي واجهت الحوار الليبي

بحث مجلس النواب الليبي مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة الخاصة بليبيا العراقيل التي واجهها الحوار الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري رفقة أعضاء المجلس ناصر بن نافع، طارق الأشتر، علي كشير، عائشة شلابي مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة الخاصة بليبيا.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس بحث القضايا الرئيسية في الشأن الليبي ذات العلاقة بالإطار الحقوقي وكيفية وآليات معالجتها ودور الأمم المتحدة في هذا الصدد، كما تم استعراض عمل بعثة الأمم المتحدة الدائمة للدعم في ليبيا، والمراحل التي مر بها الحوار الليبي والعراقيل التي واجهها ودور الأطراف المحلية والدولية وتأثيره على الأوضاع في ليبيا وسُبل حل الأزمة.