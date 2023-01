الحامي: هناك مقايضة بين صالح والمشري بشأن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية

ليبيا – زعمت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي أن هناك مقايضة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بشأن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية.

الحامي وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” قالت: إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يشترط حسم ملف المناصب السيادية مقابل تمرير القاعدة الدستورية.

وأوضحت أن لجنة المناصب السيادية اجتمعت مع رئاسة المجلس وكان هنالك خلاف في وجهات النظر معها.

وأضافت: “ما زال الخلاف قائمًا بين أعضاء مجلس الدولة بشأن الأولوية في حسم المسارات الثلاثة”.

الحامي خلصت إلى أنه لا توجد ثقة متبادلة بين مجلسي النواب والدولة وعقيلة مستمر في التراجع عن تصريحاته.

