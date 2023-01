في تحديثه الأسبوعي لـ”كورونا” مركز مكافحة الأمراض يسجل إصابة جديدة بالفيروس

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إصابة واحدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي حالات وفاة خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثاني والعشرين من يناير الجاري.

المركز وفي تحديثه الأسبوعي نشر عبر صفحته بفيسبوك الثلاثاء قال إن عدد 42 عينة جاءت سالبة من أصل 43 عينة استلمها المركز، مشيرا إلى انخفاض نسبة الحالات الموجة إلى 2.3%

وبلغ إجمالي الإصابات في ليبيا 507،159 حالة نشطة فيما بلغ إجمالي المتعافين منذ ظهور الفيروس 500,717 متعاف إلى جانب تسجيل 6.437 حالة وفاة بالفيروس.

المصدر: المركز الوطني لمكافحة الأمراض

