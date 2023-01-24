الغويل: مقاطعة العرب لاجتماع طرابلس صحيحة لأن حكومة الدبيبة لا تستحق الاحترام

أكد الباحث السياسي حافظ الغويل، أن موقف الدول العربية من الاجتماع التشاوري صحيح، لأن هذه الحكومة لا ينبغي أن تحصل على أي احترام.

وقال الغويل، في تصريحات صحفية: “الحكومات التي انبطح لها الدبيبة والمنقوش لم يردوا حتى على الدعوة ولم ترسل أي مبعوث أو سفير، فهذه الحكومة ضعيفة وهشة، وبلا أي شرعية مثلها مثل بقية الأجسام الليبية”.

وأضاف “هناك إجماع عربي بأن هذه الحكومة مؤقتة، وأنهم لا يريدون التورط في صراع الشرعيات الليبية الحالية، فالدول العربية لا تريد أن يُنظر لها على أنها تتخذ موقف أو تؤيد حكومة على حساب الأخرى، فامتناع الدول العربية عن الحضور، لا يُعني تأييد الحكومة الأخرى”.