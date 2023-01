ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان طلال الميهوب إن حكومة تصريف الأعمال لا تملك من الشرعية لبقائها سوى مساحة ضيقة في طرابلس.

الميهوب وفي حديثه لوكالة “سبوتنيك” أضاف: “إن ما قام به وزراء الخارجية العرب هو الموقف الصحيح، بحكم انتهاء شرعية الحكومة الموجودة في طرابلس”.

