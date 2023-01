فريق من منظمة “الصحة العالمية” يزور مستشفى “الحوادث أبوسليم”

اطلع فريق مختص من منظمة الصحة العالمية على وضع القطاع الصحي في ليبيا من خلال زيارته لعدد من المستشفيات الثلاثاء.

ووفق تغريدة لمكتب المنظمة في ليبيا، فإن الفريق اجتمع بمدير عام مستشفى “الحوادث أبوسليم” وعدد من رؤساء الأقسام الطبية للاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

كما ناقش الفريق المختص مع مرافقي المرضى نوع الخدمات المقدمة وواقع خدمات الطوارئ والإسعاف المقدمة في الأقسام الطبية بالمشفى.

المصدر: مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا

