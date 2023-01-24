رئاسة مجلس الدولة تستعرض التقرير النهائي عن المترشحين للمناصب السيادية

استعرض مكتب رئاسة مجلس الدولة التقرير النهائي للجنة اختيار المناصب السيادية التابعة للمجلس عن المترشحين للمناصب السيادية المناط بالمجلس تسمية شاغليها، وذلك لعرضه على المجلس بالجلسة المقبلة بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

وشارك في الاجتماع الذي عُقِد اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الدولة في طرابلس، رئيس المجلس خالد المشري ونائبه الأول ناجي مختار ونائبه الثاني عمر بوشاح، وأعضاء لجنة اختيار المناصب السيادية التابعة للمجلس.

وتعيين المناصب السيادية أحد الملفات الرئيسية التي يجري التفاوض بشأنها بين مجلسي الدولة والنواب اللذين تقاربت مواقفهما السياسية منذ أكثر من عام؛ إلا أن ذلك لم يسفر عن أي تقدم سياسي رغم اللقاءات المتكررة التي جرت داخل وخارج ليبيا.