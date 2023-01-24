الدبيبة يتسلم رسالة خطية من رئيس وزراء اليابان

تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء رسالة خطية من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن نائب وزير خارجية اليابان والمدير العام لإفريقيا والشرق الأوسط كانسوكي ناغوكا سلم الدبيبة رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني خلال زيارة هي الأولى لمسؤول ياباني إلى ليبيا منذ العام 2011.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس بحضور وزير الخارجية نجلاء المنقوش مناقشة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، والتأكيد على فتح السفارة اليابانية في طرابلس خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد الاستقرار الذي تعيشه ليبيا.