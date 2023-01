الحصادي: الدول والمجتمعات لا تُبني بالتطبيل بل بعرض الحقيقة كما هي أمام الشعب والرأي العام

ليبيا – أكد منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن التطبيل لا يخدم الوطن ولا يُسهم في حل الأزمات، بقدر ما هو صوت مرتفع يقصد به التضليل والارتزاق وإخفاء الحقيقة وتزييف الواقع.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نوه إلى أن الدول والمجتمعات لا تُبنى بالتطبيل؛ بل بعرض الحقيقة كما هي أمام الشعب والرأي العام، مشيرًا إلى أن التطبيل آفة مدمرة للوعي المجتمعي.

وخلص الحصادي إلى أن التطبيل يصنع الاستبداد ويحمي الفساد.

