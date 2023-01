استعدادات لوجستية لاستقبال وفد إيطالي رفيع

ناقشت وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” مع السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشيني” الاستعدادات اللوجستية لزيارة وفد رفيع المستوى إلى ليبيا برئاسة “جورجيا ميلوني” رئيسة الوزراء الإيطالي.

جاء ذلك خلال استقبال “المنقوش” لسفير إيطاليا الذي أكد فيه على أن الوفد سيضم وزيري الخارجية والداخلية إلى جانب عدد من المسؤولين بالحكومة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة زيارات تقوم بها رئيسة الحكومة الإيطالية لعدد من الدول العربية والتي كان آخرها الجزائر حيث التقت خلالها بالرئيس “عبد المجيد تبون” وناقشا ملفات من بينها الملف الليبي وقضية الهجرة.

المصدر: وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية+ وكالة الأنباء الجزائرية

