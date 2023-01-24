وفد ياباني يؤكد للدبيبة العمل على فتح سفارتهم في طرابلس

الوطن / متابعات

بحث رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة الثلاثاء مع نائب وزير الخارجية الياباني كانسوكي ناغوكا والمدير العام لإفريقيا والشرق الأوسط التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المتقوش.

وبحسب منصة حكومتنا فقد أكد ناغوكا خلال اللقاء على فتح السفارة اليابانية في طرابلس خلال النصف الثاني من العام الجاري بعد الاستقرار الذي تعيشه ليبيا. كما سلم الوفد الياباني رئيس الحكومة رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.