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رئيس مجلس النواب يبحث مع القطراني عددا من الملفات الخدمية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني.

 المستشار صالح، وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، بحث عددا من الملفات الخدمية، وعلى رأسها توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين، بالإضافة إلى ملف دعم الأعلاف.

وخلال اللقاء، حث رئيس مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بالتواصل مع الحكومة الليبية لتقديم الدعم الكامل لها، منوهاً بأهمية تواصل الحكومة مع لجنة الاعمار والاستقرار، وأهمية التعاون فيما بينهما.

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قناة ليبيا الحدث

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