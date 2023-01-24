الدبيبة يبحث مع مسؤول ياباني فتح سفارة طوكيو في طرابلس

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الثلاثاء، نائب وزير خارجية اليابان والمدير العام لإفريقيا والشرق الأوسط كانسوكي ناغوكا والوفد المرافق له.

ووفق بيان لحكومة الدبيبة، نشرته صفحة “حكومتنا” عبر صفحتها بفيسبوك، فقد شارك في اللقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة نجلاء المنقوش.

وسلم نائب وزير خارجية اليابان للدبيبة رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني، وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.

وأكد الطرفان على فتح السفارة اليابانية في طرابلس خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد الاستقرار الذ ي تعيشه ليبيا، وتعتبر هذه الزيارة الأولى لمسؤول ياباني لليبيا منذ العام 2011.