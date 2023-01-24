حكماء البطنان يطالبون بعدم تسليم عبد الله السنوسي لأمريكا

طالب حكماء وعقلاء ووجهاء وسكان البطنان بعدم تسليم المسؤول الأمني السابق عبد الله السنوسي للولايات المتحدة الأمريكية والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وطالب حكماء وعقلاء ووجهاء وسكان البطنان في بيان مصور بضرورة إطلاق أبو عجيلة مسعود المواطن الليبي الذي سلمته حكومة الوحدة الوطنية إلى الولايات المتحدة

وشدد الحكماء على أن ملف لوكربي أغلق نهائيا وفقا لاتفاقية بين ليبيا والولايات المتحدة تم توقيعها عام 2008 محملين المسؤولية كاملة عن كل ما يترتب على إعادة فتح القضية من إضرار بالمصالح الليبية لمن قام أو يحاول تسليم عبد الله السنوسي

واعتبر الحكماء أن ما أقدمت عليه حكومة الوحدة الوطنية من تسليم المواطن الليبي إلى دولة أجنبية ما هو إلى طعن في صدر العدالة وتمزيق لما تبقى من ثوب الكرامة.

ونبه الحكماء إلى حجم التآمر الخارجي على ليبيا وشعبها محذرين من تبعات تسليم إرادة الدولة إلى “المتربصين والعملاء والمأجورين”.

وطالب الحكماء أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين مشددين على ضرورة اتخاذ موقف موحد ضد أي صفقة لتسليم مواطن ليبي في قضية منتهية مقابل البقاء في السلطة لأيام معدودات.