باشاآغا يناقش مع وزير الحكم المحلي الأسس والضوابط الخاصة بالانتخابات البلدية

ليبيا – اجتمع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا مع وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الحكم المحلي أبو بكر مصادف، ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة الحكم المحلي محمد ارحومة.

حيث تمت مناقشة احتياجات البلديات من أبواب الميزانية من الباب الثاني والثالث للتنمية، وآلية عمل الحرس البلدي داخل البلديات ووضع حلول لبعض الإشكاليات التي تعرقل عمله.

كما تمت اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، وكذلك مناقشة الصعوبات التي تواجه الشركات العامة للنظافة من حيث التجهيزات وبعض الإشكاليات الإدارية.

