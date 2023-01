بعد 10 سنوات على فراره من السجن.. القبض على متهم بقضية قتل عمد في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، القبض على سجين فر من مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالمدينة عام 2013.

وذكرت المديرية أن السجين متهم بقضية قتل مواطن عمد بسلاح ناري بمنطقة الكيش عام 2012.

وأوضحت المديرية أنه جرى رصد تحركاته من قبل أعضاء التحريات وإعداد كمين محكم له والقبض عليه داخل منطقة الصابري، وفق قولها.

وأضافت المديرية أنه جرى إيداع المتهم داخل السجن، مشيرة إلى من مواليد عام 1960 ميلادية.

