رئيس مؤسسة النفط الليبية: رفع الدعم عن الوقود حالياً ستكون عواقبه وخيمة

أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، فرحات بن قدارة، أن رفع الدعم عن الوقود حالياً ستكون عواقبه وخيمة على المواطن الليبي.

وقال بن قدارة في لقاء تليفزيوني مع قناة “المسار”، إن من الجهة النظرية، فإن الدعم مرتبط بالاستهلاك لا بالإنتاج، ولو تحقق اقتصاد كفؤ لابد من إلغاء الدعم في كل شيء، وبدلاً من إعطاء الدعم للبنزين يعطى للمواطن في شكل نقدي.

وأضاف رئيس مؤسسة النفط، أنه لا ينصح برفع الدعم عن البنزين حالياً في ليبيا، لأن أسعاره سترتفع، ومن ثم سترتفع أسعار كل شيء، ومن الممكن الفشل في توصيل الدعم النقدي للمواطنين بسبب المشاكل السياسية الموجودة.

وأشار بن قدارة، إلى أن استهلاك ليبيا من البنزين أكثر من المفترض، لأنه لا توجد بها مواصلات عامة، فعلى سبيل المثال الباص ينقل 60 شخص بينما في ليبيا يتنقل نفس عدد الأشخاص في 60 سيارة.

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