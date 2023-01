نورلاند يؤكد للمنفي دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية

ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الإثنين اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.

حيث تم التطرق خلال الاتصال وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس للخطوات التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي، لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية من خلال لقاءاته الأخيرة، لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

وأكد نورلاند دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، والتقدم الذي أحرزه من خلال الملتقى التحضيري الذي عقد خلال الفترة القليلة الماضية.

