أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التعرف على هوية 9 جثامين من ضحايا المقابر الجماعية بترهونة، وذلك بعد مطابقة نتائج البصمة الوراثية.

وأوضحت الهيئة أن 4 حالات من المتعرف عليها تعود إلى المنطقة الشرقية عثر عليها بمستشفى ترهونة، وفق البيان.

وأشارت الهيئة إلى أن العدد الكلي للجثث المتعرف عليها بلغ 208 حالة من مقابر ترهونة وحالات متفرقة من قضايا أخرى، حسبما أفاد البيان.

المصدر: الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين

The post هيئة المفقودين تعلن التعرف على هوية 9 جثامين appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار