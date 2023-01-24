“باشاغا” يوجه بصيانة الملاعب في المدينة الرياضية بسرت

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، اجتماع اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، مع وزير الرياضة، عبدالسلام غويلة، ومدير مكتب الرياضة بلدية سرت، سعد الودي، وعضو اللجنة التسييرية بالمدينة الرياضية ومشرف الملاعب عبدالهادي سويطي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن مشرف الملاعب، أطلع باشاغا، على التحويرات الهندسية وخطة الصيانة والمقايسة الخاصة بالمدينة الرياضية سرت لتعود لاستقبال المباريات والأنشطة الرسمية،

كما تحدث مدير مكتب الرياضة سرت عن المشاريع الرياضية الخاصة بالبلدية وكيفية انشائها والمساحات المخصصة لها.

وأعطى رئيس الحكومة الليبية المكلفة تعليماته لوزير الرياضة للبدء في إجراء الصيانة لملعب الرياضية سرت لاستقبال المباريات الرسمية في أسرع وقت، وكلفه بإجراء التدابير اللازمة من أجل وضع باقي المشاريع الرياضية لمدينة سرت في بند المشروعات لوزارة الرياضة وتقديم مقترح كامل لاعتماده.

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