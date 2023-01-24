متأخراً .. الدبيبة يتذكر مستحقات المتقاعدين العسكريين المتراكمة منذ 20 سنة!

الوطن| رصد

أصدر رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، تعليمات لمعالجة العجز في مستحقات المتقاعدين العسكريين المتراكمة منذ أكثر من عشرين عاماً، بسبب عدم تسوية الأوضاع المالية والعسكرية لهم، بعد نحو عامين من مطالبات اللجنة العليا للتسويات المالية لمعالجة معاشات متقاعدي الجيش، بضرورة إيجاد آلية قابلة للتنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة اليوم الثلاثاء مع رئيس الأركان العامة والإدارات العامة بوزارة الدفاع ومدير الإدارة المالية بصندوق الضمان الاجتماعي، لمتابعة نتائج عمل اللجنة المشكلة لوضع الحلول لذلك.